ＮＨＫが２０２３年１０月に予定する受信料値下げの具体策を盛り込んだ中期経営計画の修正案に対し、日本新聞協会メディア開発委員会は１０日、「改革が終わったとは到底言えない」などとする意見を公表した。同日、ＮＨＫ経営委員会に提出した。 意見では「ＮＨＫ自らが公共放送として必要な業務範囲を絞り込み、民間と競合する事業も多い子会社の
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