人気YouTuber・エミリンによる2冊目のエッセイ『半年で20kgヤセた エミリン式ダイエット日記』（MOGURA ENTERTAINMENT）が、12月23日に発売する。【比較写真】半年で-20kg！見違えるほど痩せたエミリンニュースメディアやSNSなどで、見違えるほどヤセた姿が話題になったエミリン。7月10日、68キロの頃に公開した“ダイエット決意表明動画”は220万再生を超え、3ヶ月後の10月19日に公開された−15キロダイエットについて報告す