運転再開を待つ人で混雑するＪＲ秋田駅１０日午後１時半ごろ １０日正午すぎＪＲ秋田駅に到着した特急列車の中で不審物が見つかり、一時、秋田新幹線をはじめとしたほかの列車の運行にも影響が出ました。 ＪＲ秋田支社によりますと不審物が見つかったのは新潟駅を出発し１０日正午すぎに秋田駅に着いた特急いなほ１号の車内です。乗客が降りたあと清掃員が車内に取り付けられたゴミ箱から透明の液体が入ったプラスチック