新型コロナウイルスの感染「第8波」に向けた、政府対策案の概要が判明した。感染状況を「レベル1〜4」の4段階に分類。感染者数が今夏の「第7波」並みかそれを上回る状況の「レベル3」では、感染拡大が著しい都道府県の住民にリスクの高い行動を避けるよう要請する「対策強化宣言」を新設する。まん延防止等重点措置などの強い制限は行わず、社会経済活動を維持しながら流行を抑制する方針は変えない。11日の政府の新型コロナ対策