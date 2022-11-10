ときおり街や道路で見かける野良猫や捨て猫。人懐っこいと連れ帰って育てる人もいると思いますが、連れ帰った直後、すぐにお風呂に入れるのはやめたほうが良いのかもしれません。濡らして洗わないほうが良いらしいもし猫を保護したとしても、安易にお風呂に入れたり、濡らして洗わないほうが良いそうです。そう注意喚起しているのは『保護猫カフェ かぎしっぽ』の公式Twitterアカウントの中の人。＜『かぎしっぽ』公式Twitterコメ