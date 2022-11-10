Cygamesは10日、オリジナルTVアニメ「THE MARGINAL SERVICE」を制作し、2023年に放送することを発表した。あわせてティザービジュアル、ティザーPV、メインスタッフ・キャスト情報が公開された。【動画】全員裸でイケナイサービス（笑）イケメン＆美女集結のアニメPVティザービジュアルは、“全員裸”という前代未聞のインパクトで、ストーリーが全く予想できないビジュアルに。ティザーPVは、軽快な音楽とともに「知られては