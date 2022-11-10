駐車違反をした人が出頭しない場合、車の所有者に納付が科せられる「放置違反金」を巡り、埼玉県警交通指導課は９日、駐車違反１回分の放置違反金を滞納していた春日部市の男性（４３）の投資信託を差し押さえ、計２万５０００円を徴収したと発表した。 同課によると、放置違反金を投資信託で徴収するのは県内初。男性は２０１７年に駐車違反をし、