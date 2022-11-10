女湯ばかりを狙った窃盗グループが摘発された。脱衣所からクレジットカードを盗む手口で、首都圏を中心に少なくとも1億円超の被害が確認されている。なぜ、女湯がターゲットにされたのか。取材を続けると、意外な「盲点」が見えてきた。父に年400万円の仕送り猫の多頭飼育崩壊に苦心警視庁に窃盗容疑などで逮捕されたのは埼玉県和光市の職業不詳、周瑜容疑者（47）＝中国籍＝ら男女5人。この窃盗グループは8月、東京都内の温