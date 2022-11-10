揚げものってカロリー高めだし、なにより後片付けが面倒…という方に作ってほしいのが、静岡県の農家に教わった「ノンフライしらすコロッケ」！ 静岡県の名産品、しらすの風味を存分に味わえるだけじゃなく、なんと”揚げずに”コロッケが作れちゃうんです！ 活躍するのは炒った○○粉!? ということで、タネ明かししつつ、実際に作って食レポしてみますね！ 【納豆ご飯】に衣を付けて揚げるだと…⁉「納豆ライスボ&#