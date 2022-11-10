衣料品販売大手「しまむら」とイラストレーターのナガノさんが手掛ける人気漫画「ちいかわ」がコラボレーションしたグッズの販売が１０日正午からしまむらオンラインストアで始まった。サイトへのアクセスが集中し、数時間にわたってつながりづらい状況が続いたため、ネットには不満の声が殺到した。「ちいかわ」は２０２０年に連載がスタートしたツイッター発の漫画で、いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなど個性