ロシア軍が侵攻するウクライナで「志願兵（義勇兵）」として戦闘に参加している日本人が死亡したとの情報がSNSで広がっている。松野博一官房長官は10日の記者会見で、在ウクライナ大使館が事実関係を確認中と答えたが、志願兵と呼ばれる人たちはどのような存在なのだろうか。志願兵は国家が兵役を課す徴兵によらず、自分の意思に基づいて軍に参加する人たちで、義勇兵とも呼ばれる。ロシアの侵攻が始まった直後の2月下旬、ウク