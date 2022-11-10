学園祭シーズンが到来する。近年はコロナウイルスの影響でオンラインでの開催も多かったが、今年は3年ぶりに通常の形での開催をする大学も。そんな学園祭の目玉といえば『ミスコン』。【写真】推し候補へのリプが“おじさん構文”全開！「大学のミスコンは過去に竹内由恵アナや、田中みな実アナ、タレントの堀田茜さんなどの有名人を多数輩出してきた歴史があります。毎年、7月ごろにミスコンの公式SNSでファイナリストのお披露