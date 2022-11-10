カンボジア・プノンペンで開かれるASEAN首脳会議の会場＝9日（共同）【プノンペン共同】カンボジアの首都プノンペンで11日に開かれる東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議の議長声明で、異例の頻度で続く北朝鮮による弾道ミサイル発射に「憂慮」を表明する方針であることが10日、分かった。共同通信が声明案を入手した。「地域の平和と安定を脅かす事態」と懸念も示している。13日まで関連首脳会議が続き、岸田文雄首相やバイ