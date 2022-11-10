SNSで話題となっている「Uniqlo U（ユニクロ ユー）」の「ユーティリティショートブルゾン」に大注目！ おすすめのポイントからおしゃれな着こなしまで、人気の理由をご紹介します。SNSでバズったのも納得な、おしゃれで使えるアイテムですよ♪ シンプルなのに機能性が充実 こちらが話題の「ユーティリティショートブルゾン」。ショート丈で動きやすく、アクティブなイメージで着ら