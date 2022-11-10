眺めがよく、セキュリティーは万全、資産価値も高い─。そんなタワーマンションを見限って、なぜか転居していく住人が増えているという。芸能人も例外ではない。【写真】転落事故が起きた千葉県美浜区の高級タワーマンション落語家の笑福亭鶴瓶（70）は先月、『徹子の部屋』にゲスト出演した際に「もともとが高層マンションで36階、地震がくるとめっちゃ揺れるんですよ。それでエレベーターが止まったときがあったんですよ。怖