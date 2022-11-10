日本ハム・中島卓也内野手（３１）が１０日、札幌市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３年契約最終年だった今季年俸８０００万円から、減額制限を大きく超える年俸３０００万円プラス出来高払いの単年契約でサインした（金額は推定）。「この３年間、思ったような結果を出せなかった」と中島。今季は６８試合出場で打率・２２３に終わったが、少ない出場機会の中で１７盗塁を記録するなど、シーズン終盤には存在感も示した