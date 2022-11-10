新型コロナウイルスの感染拡大を巡り、先ほど、岸田総理大臣と面会した政府分科会の尾身茂会長は、記者団に対して感染の流行が「新しい波に入りつつある」と述べました。政府分科会・尾身会長「特に北海道なんかがそうですけども、感染の拡大傾向が明らかな地域、新しい波に入りつつあるということは、言ってもいいんじゃないかと」尾身会長ら分科会のメンバーは官邸で岸田総理と会い、感染状況や対策、ワクチン接種などについて意