【AFP＝時事】米軍制服組トップのマーク・ミリー（Mark Milley）統合参謀本部議長は9日、ウクライナ侵攻でこれまでに10万人以上のロシア兵が死傷したとの見解を示した。ミリー氏はニューヨーク経済クラブ（Economic Club of New York）のイベントで、「10万人以上のロシア兵が死亡もしくは負傷した」「ウクライナ側も恐らく同程度だ」と述べた。この数字は独自には確認されていないが、ウクライナ侵攻開始後の米政府発表として