元ＫＡＴ−ＴＵＮで歌手の赤西仁（３８）が１０日までに、自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを公開した。７月４日に３８歳の誕生日を迎えた赤西は、ストライプのシャツの胸元がはだけた近影を掲載。「マネマネの実」とつづり、画像を逆さまに投稿した。先月３１日付でジャニーズ事務所副社長を退任し、事務所を退社した滝沢秀明氏のものとみられるツイッターアカウントで８日午後５時すぎ、初ツイートをした際、逆さ