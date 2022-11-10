人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが（株）シュプラス名義で所有するヒメノタヅナ（牝３歳、兵庫・長倉功厩舎、父アメリカンペイトリオット）が１０日の園田競馬４レース（サラ３歳以上Ｃ３、ダート１４００メートル）に出走し、通算３勝目を挙げた。勝ち時計は１分３２秒２（良）。５か月ぶりのレースにもかかわらず単勝１・４倍と断然の１番人気に支持された同馬はスタートを決めると快調なペースで逃げ、後続に６馬身差の圧勝。