沖縄県沖縄市で今年１月、バイクに乗った男子高校生が、男性巡査と接触し右目を失明した事件で、今月２日、巡査を書類送検した沖縄県警の捜査結果について、高校生と家族が反論するコメントを１０日出しました。「少年と家族のコメント」「母親の気持ち」と題したコメント全文です。少年と家族のコメント２０２２年１１月１０日私達は、２０２２年１１月１日に、沖縄警察署長から謝罪を受け