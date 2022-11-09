【ロンドン時事】英中部ヨーク訪問中のチャールズ国王夫妻に９日、男が卵を投げ付けたが、国王には当たらず近くに落ちた。男は警察に拘束された。報道によると、沿道の市民と握手し、会話していた国王に対し、群衆の間から男が卵を幾つか投げた。男は拘束される際「この国は奴隷の血によって築かれた」と叫んだという。周囲からは「恥を知れ」と男を批判する声が上がった。