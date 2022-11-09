【AFP＝時事】ロシアのウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）大統領は8日、ウクライナで先週末死亡したミハイル・ワシリエフ（Mikhail Vasilyev）長司祭に対し、最高の栄誉称号の死亡叙勲を行った。大統領府はウェブサイト上で「市民の義務を果たす際に見せた勇気と英雄的行為」をたたえ、ワシリエフ氏に「ロシア連邦英雄（Hero of the Russian Federation）」の称号が授与されたと発表した。ロシア正教会の報道発表による