フェイスブックなどを運営するアメリカのIT大手「メタ」の創業者で最高経営責任者のザッカーバーグCEOは、ホームページで全社員の13%にあたる1万1000人以上の従業員を削減すると発表しました。より効率的な企業となるため、人件費の削減などを進めるとしています。発表は、従業員に向けたメッセージとして掲載されたもので「全ての人にとってタフなことであり衝撃を受けた人に申し訳なく思う」としています。