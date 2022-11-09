侍ジャパン強化試合２０２２（日本−オーストラリア、９日、札幌ドーム）日本ハムの公式チア、ファイターズガールが五回終了後、侍ジャパン仕様の衣装を着て「きつねダンス」を披露した。試合を中継したＴＢＳの地上波放送では、「きつねダンス」が行われている間、村上（ヤクルト）の２ランなど試合のハイライト映像が流され、「きつねダンス」の生中継はなし。ＳＮＳでは「きつねダンス待機してたのに」「きつねダンスのためだけ