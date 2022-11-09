腕が10本のはずのアオリイカで、11本あるものが松江市沖の日本海で見つかった。鳥取県が9日、発表した。持ち込まれた県水産試験場は、県内での採集例が確認できなかったことなどから専門家に相談。非常に珍しいと分かった。1本多い原因は分かっていない。胴体の長さは19・5センチ。鳥取県米子市の小林彩香さん（33）が4日に釣り上げ、干物を作ろうとして腕が1本多いことに気づいた。「なんだこりゃ？」。同行した友人に写真を