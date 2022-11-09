移動していたヘリコプターにミサイル攻撃。赤い炎を上げながら高度を下げ、ヘリは墜落した。ウクライナ国防省がSNSに投稿した映像。撃ち落とされたのは、ロシアの民間軍事会社「ワグネル」のヘリコプターとみられる。民間軍事会社「ワグネル」創設者は“プーチンの料理人”戦闘員を投入して、ロシアのウクライナ侵攻を支えているとされている「ワグネル」。つい先日には、ロシア第二の都市・サンクトペテルブルクに公式事務所をオ