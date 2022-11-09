ウシュアイアの氷結巨大洞窟で、ブラジル人観光客が亡くなったと報じられている。氷で構成されたこの洞窟は観光地化しており、亡くなった観光客は洞窟の入り口付近にいた。氷の天井に押しつぶされたと考えられる洞窟のようすを野外から撮影している人がおり、その動画を見てみると、洞窟の天井が剥がれ落ち、落下しているのがわかる。亡くなった観光客は、この氷の天井に押しつぶされたと考えられる。崩れ落ちた天井もかなり巨大だ