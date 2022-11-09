北朝鮮政治が専門の慶大・礒崎敦仁教授が9日、日本テレビ系「newsevery.」（月〜金曜後3・50）にリモートで生出演し、北朝鮮によるミサイル発射を発表した政府の対応に疑問を投げかけた。防衛省はこの日午後3時31分ごろ、北朝鮮から弾道ミサイル1発が発射されたと発表。朝鮮半島東岸の日本のEEZ（排他的経済水域）の外側に落下したとみられ、浜田靖一防衛相はこの日、記者団に対し、「関連する安保理決議に違反するものであ