お笑いコンビ「EXIT」が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「ファンの皆様へお願い」として注意喚起を呼びかけた。これまでも一部ファンからの付きまとい、迷惑行為を明らかにしていたが、動画ではりんたろー。が「ファンクラブの方でも言ったのですが、一部の方でちょっとマナーがあまりよくない人がいたということで注意喚起させていただいたんですけどね」と改めて報告。兼近は「ごく一部の人のためにこんなことしな