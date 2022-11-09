2021年春の選抜高校野球大会に出場した聖カタリナ学園高（松山市）の野球部で複数の部員がチームメートから暴行された問題で、学校が一連の暴力行為について、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」と認定し、愛媛県に報告していたことが県への取材で判明した。学校は有識者らでつくる第三者委員会を設置し、詳しい経緯を調べている。「暴力なければ息子は…」保護者不信感聖カタリナ高いじめ認定学校は6月、「生徒間の