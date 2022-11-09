格闘家の朝倉未来（30＝トライフォース赤坂）が7日に自身のインスタグラムで生配信を行い、「BreakingDown6」の前日会見で久保田覚が椅子を振り下ろし、対戦相手のアドリブまさおにケガをさせるアクシデントに言及したと思われるK―1元3階級制覇王者の武尊のツイートについてコメントした。武尊は2日に自身のツイッターで「子供達が見る影響を考えて欲しい。何も分からない子供達からしたらあれも格闘技だと思ってしまうし、そ