米中間選挙の下院選で優勢となった野党・共和党内には、無制限に外国支援を続けることへの慎重論がある。ロシアの侵略を受けるウクライナを全面支援してきたバイデン民主党政権に影を落としそうだ。インフレ対処が急務となった経済運営も、財政規律を重視する共和党の意向が制約になる。（ワシントン渡辺浩生、坂本一之）権威主義勢力との競争を最大の戦略課題とする米外交・安全保障政策は、中間選挙後も堅持される。ただし、ウ