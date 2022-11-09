JRAによるパドックのライブ配信スタイルに注目調教技術の進化により、あらゆる国で強い競争馬が力を発揮できるようになった世界の競馬。それと同時に映像を使った報道も格段の進化を遂げており、新たな試みをする動きも加速している。そんな中、英専門メディアは日本の映像提供のあり方に注目。「さらなる高みに昇華させた」と称賛している。多くの日本馬が海外レースに出走し、海外の強豪も日本にやってくるようになって久し