アーリーワーク中の室内練習場に、打球音だけでなく美声が響いた。声の主は巨人・秋広優人内野手（20）。午前6時30分から、連日続く秋季宮崎キャンプの猛練習で連続ティー中にサザンオールスターズの「TSUNAMI」を熱唱した。「見つめ合〜うと、すな〜おに、おしゃ〜べり、でき〜な〜い♪」2000スイングのノルマが課され、打球音と悲鳴が聞こえるアーリーワークに響いた歌声。大久保打撃チーフコーチの提案に、原監督が「十八