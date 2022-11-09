◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズプロアマ戦（９日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）石川遼（カシオ）の髪の毛が、短く整っていた。襟足はスッキリ。２０センチ近く、バッサリいった。「ほんのちょっとだけ切ろうと思っていたんですけど。美容師さんと話しているうちに、この長さになったというか」。武井壮さん、潮田玲子さん、狩野舞子さんと回ったこの日のプロアマ戦後、照れ