メンバー3人の来年脱退が発表されたKing＆Princeの最新シングル「ツキヨミ／彩り」の初日売り上げが60・8万枚に達し、8日付のオリコンデイリーシングルランキングで1位（オリコン調べ）になったことが分かった。オリコンによると、自己最高初週売り上げだったグループのデビューシングル「シンデレラガール」の57・7万枚を上回った。King＆Princeをめぐっては4日、平野紫耀（25）岸優太（27）神宮寺勇太（25）が来年5月にグループ