立憲民主党の蓮舫参院議員が９日、ツイッターに投稿。元バレーボール全日本女子選手の大山加奈さんがＳＮＳで、双子ベビーカーでバスに乗車できなかったと伝えた件で、自身も双子を育てた経験から「双子のベビーカーは安全性からも大きく重い」と伝えた。「私の双子育児の時はベビーカーで１０キロ、子ども２人の体重を足すと２０キロを超えます」と振り返り、「２人をおんぶに抱っこできるのは成長と共に限界があり、病院等へ