反ワクチン団体の代表が生活保護費をだまし取っていた疑いで逮捕された。逮捕された「神真都Q会」の代表理事・村井大介容疑者(53)は、2022年4月から7月にかけて、収入を得ていたにもかかわらず、大阪市から生活保護費およそ51万円をだまし取った疑いが持たれている。団体への寄付金のうち村井容疑者の自宅の引っ越しに使われたおよそ620万円について、警察は村井容疑者の収入と判断し、逮捕に至った。村井容疑者は「言い分について
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