韓国・ソウルで起きた雑踏事故で、消防隊員の無線の交信記録が新たに公開され、警察の対応にさらに批判の声が上がっている。事故発生から、およそ30分後の午後10時42分。現場に到着した消防隊員は、「15人ほど心肺蘇生をしているが、人員が足りない」と本部に無線を送った。その14分後、ホテルの裏に到着した別の隊員からは、「心肺蘇生が必要な患者が急増している」、「隊員が足りず、市民が心肺蘇生を行っている」と緊迫した状況