トランプ前大統領は8日夜、SNS「トゥルース・ソーシャル」を更新し、自身と反目して落選した共和党の候補者を攻撃した。コロラド州の上院選では、初当選を目指したジョー・オデイア氏が落選した。米メディアによると、オデイア氏は共和党の候補者としては珍しく中絶の権利や同性婚を支持。予備選でトランプ氏が推薦した候補者を破った後は、トランプ氏から「名ばかり共和党員」の略語である「RINO」と揶揄（やゆ）されていた。