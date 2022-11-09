故マイケル・ジャクソンさんの遺産を管理する「マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団」がマイケル宅からどさくさまぎれに?盗まれた?私物の返還を求めた裁判が進行中だ。合計すると１億５０００万円近くになるという。相手はマイケルさんの姉ラトーヤ・ジャクソンの元婚約者ジェフリー・フィリップス氏だ。米メディアＴＭＺが８日、報じた。ＴＭＺによると、マイケル・ジャクソン財団は、ジェフリー氏が不当に所有していると