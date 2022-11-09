「人生、山あり谷あり」ということわざもあるように、浮き沈みがあるのが人生というもの。恋愛や仕事、人間関係…何がきっかけで良い方向にいったり、悪いことが起きたりするかはわからないものですよね。今回は実録シリーズ「人生の転機、上がったり下がったり」から、過去の人気記事を再録します（初公開2018年4月27日、情報は掲載当時のものです）。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝春ですね。春といえば転機の季節で、就職や進学、はた