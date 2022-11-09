全国の「タナカヒロカズ」さんが一堂に会し、同姓同名の人が集うギネス世界記録に挑戦するイベントが１０月２９日、東京都内で開かれた。参加者はニックネームをつけて呼び合うが、京都市伏見区から初めて参加した「フェイゲンの田中宏和」さん（４１）は「小さい頃は平凡な名前やなと思っていたが、こんな貴重な経験をできるとは」と名前に感謝している。当日は１７８人が集まり、見事ギネス記録を達成した。【写真】ギネス世界