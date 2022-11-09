11月4日、来年5月で平野紫耀（25）、岸優太（27）、神宮寺勇太（25）が脱退し、順次事務所から退所することが発表されたジャニーズ事務所のKing＆Prince。彼らが今年9月頃、退所に向けて事務所の藤島ジュリー景子社長と話し合いをしていたことが、「週刊文春」の取材でわかった。【画像】メンバーの話をまともに聞こうとしなかったという藤島ジュリー景子社長ジュリー社長は平野との面談を立て続けにドタキャンこれまでメディ