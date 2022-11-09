40代や50代になると、年齢を重ねたり子どもの成長によって、生活に変化が必要になるもの。小さな家で暮らしたり、家事をコンパクトにしたり…自分サイズの暮らしを見つけてみませんか？厳選したごきげんアイテムでコンパクトな暮らしを実現築50年の団地暮らしを自分らしく楽しんでいる様子がインスタグラムで人気の万波和枝さん（52歳）。40平米とけっして広くはないスペースですが、厳選された家具や雑貨に囲まれて気持ちよく暮ら