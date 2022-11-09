フェラーリ初のSUV新型「プロサングエ」ついに日本にも上陸2022年11月8日、フェラーリはSUVの新型「プロサングエ」を日本で初披露しました。プロサングエは同社初となるSUVですが、どのようなクルマなのでしょうか。日本初公開となったフェラーリ新型「プロサングエ」【画像】ついに日本でもフェラーリ新型「プロサングエ」公開！和のテイストと調和した初のSUVを画像でみる（101枚）フェラーリはイタリアの高級自動車メーカ