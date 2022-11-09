ツイッターを買収してCEOに就任したイーロン・マスク氏（51）が「ツイッターの有料化」について検討中であることが、海外のSNS関連メデイアで報じられたことについて、一時ヤフーのトレンドランキング1位になるなど、日本のネット上ではさまざまな意見が噴出している。「有料化されたら即やめる」「有料化するなら広告消してほしい」「有料化無理なんだけどやめて」「なんかメリットあんの？」「これは…コンテンツ崩壊するや