楽天・則本昂大投手（３１）が９日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸３億円でサインした。来季は７年契約の５年目となる。プロ１０年目の今季は２１試合で１０勝８敗、防御率３・５３をマーク。チーム唯一で自身２年連続となる２桁勝利を挙げたが「目指しているところはそこじゃなかったですし、チームとしてもＢクラスという形なので。そこが悔しい」と残念がった。来季へ向け、色紙には「優勝」と書き