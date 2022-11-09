米富豪イーロン・マスク氏が、自ら創業した電気自動車（EV）テスラの19.5万株を売却したことが明らかになった。売却額は39億5000万ドル（約5800億円）に上る。世界で最も裕福なマスク氏は2週間前、ツイッターを440億ドルで買収したばかり。一方、テスラ株式は今年に入ってから50％以上値下がりしていた。マスク氏は今年初めにツイッターを買収すると発表。その後、テスラ株を段階的に売っており、その総額は200億ドル近くに上って